كيف تتعامل عندما يخفي شريك حياتك مرضه؟.. محامٍ يوضح

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، والمتخصص في الشأن الأسري، إن عقد الزواج قائم على المصارحة والمكاشفة بين الزوجين، لافتا أنه في حالة إخفاء أي طرف عن الآخر حقيقية إصابة بمرض يستوجب ذلك فسخ العقد من الطرف الآخر ويعد ذلك حق أصيل له.





وأضاف أيمن محفوظ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الزوجة من حقها طلب الطلاق حال اكتشافها أن زوجها يعاني من عقم ولن يستطيع الإنجاب، لافتا أن محكمة النقض أكدت أن العقم لم يندرج تحت العيوب الزوجية التي يحق للزوجة طلب الانفصال بسببها إلا إذا ترتب على ذلك ضرر نفسي للزوجة.



