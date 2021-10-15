محمد موسى: كوارث مطربي المهرجانات لا تنتهي

قال الإعلامي محمد موسى، إن كوارث مؤدي المهرجانات لا تنتهي، فبعد مشاجرة حمو بيكا وأوسكار أبو هريدي، والتي كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث تعدى فيها "بيكا" على الأخير بالضرب مما تسبب في إصابته بإصابات عديدة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مؤدي المهرجانات علي قدورة.





وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن تم القبض على قدورة في حالة سُكر بالطريق العام بدائرة قسم شرطة العطارين، وبدأت الواقعة عند مرور قوة أمنية من قسم شرطة العطارين اشتبهت فيه وهو في حالة سُكر، فتم إلقاء القبض عليه وتحرر محضر جنح العطارين وعرضه على النيابة للتحقيق، وتم إخلاء سبيله على ذمة الواقعة.



