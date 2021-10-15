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هل يجوز للزوجة طلب الطلاق لعقم الزوج؟.. خبير يجيب
الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:21 ص
قال أمير ناصيف، المحامي والمتخصثص في الشأن الأسري، إن كل شريعة قانون، وكل قانون ليس شريعة، ولا يجوز في التطليق أو التفريق في حالة عقم الزوج، لأن عقد الزواج له شروط وبنود، وإذا خالف أحد الزوجين بنود العقد، يتم فسخ الزواج.
وأضاف ناصيف، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لا يوجد بند صريح في عقد الزواج يقول إنه في حالة عقم الزوج يتم التطليق أو التفريق بين الزوجين، وذلك لأن الأديان الإسلامي والمسيحي لم يشرعا هذا الأمر.
وتابع، أن هناك فتوى شرعية من الدكتور لطفي عفيفي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تقول إن حكم محكمة النقض رقم 590 لسنة 1967 قضائية، متفق تماما مع الشريعة، وهو ما يعني أنه لا يجوز للزوجة طلب التطليق لعقم الزوج مادام يقوم بحقوقه الزوجية كاملة.