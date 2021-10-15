الإهمال يضرب غرب الجولف بالتجمع الخامس.. والأهالي يستغيثون

عرض الإعلامي محمد موسى، استغاثة أهالي منطقة غرب الجولف بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة الناس من الإهمال وندرة الخدمات، لافتين أن المنطقة صحراء منذ عام 2008 ولا يوجد بها أي معالم للتعمير.





وقالت عاليا أحمد أحد أهالي المنطقة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن المنطقة تحولت لمجتمع عشوائي في الوقت الذي تسعى فيه الدولة على قدم وساق في كل حته في مصر من أجل الارتقاء بالخدمات وتطوير البنية التحتية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



