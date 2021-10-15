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ديون جديدة تضرب برشلونة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:26 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكدت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني، مطالب بتسديد مبالغ ضخمة لعدد من الأندية وذلك بسبب الصفقات التي أبرمها خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن برشلونة عليه ديون تصل إلى 42 مليون يورو لصالح نادي ليفربول، المتبقية من صفقة فيليب كوتينيو، التي تم إبرامها في شتاء 2018.

وأشارت إلى أن برشلونة نجح في تسديد قيمة صفقتي عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان، بشكل كامل، ليتخلص من جزء كبير من ديونه.

وأكدت أن هذه الديون، تدل على سوء الإدارة الكارثي للنادي الكتالوني خلال فترة وجود الرئيس السابق بارتوميو.

وذكرت أن التابعين لخوان لابورتا الرئيس الحالي للنادي، يحاولون تصوير أنفسهم كمنقذين يتخذون قرارات صعبة لتعويض أسلافه.

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