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أميرة عبيد: البعض يرى المرأة العاملة كيانًا كاملًا متكاملًا.. فيديو

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:27 ص
أميرة عبيد
أميرة عبيد
قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن البعض يرى المرأة العاملة كيان كامل متكامل، والبعض الآخر يرى أن مكان المرأة الطبيعي هو منزلها وأولادها فقط، بينما العمل يكون للرجال فقط.

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "محدش يقدر يقول إن المرأة غير العاملة أفضل من العاملة، في العصر الحالي المرأة أصبحت وزيرة ومديرة وقاضي، وأصبح للمرأة شأن عظيم في المتجمع العربي".

وتابعت، "عايزة أوضح حاجة بسيطة، لي الناس اللي مش واخدة بالها من المرأة غير العاملة اللي هي ست البيت، ست البيت ياجماعة بتربي ولادها وتعلمهم عشان يطلعوا كوادر محترمة في المجتمع".

وأردفت: "هنا الأم اللي هي ست البيت بتعلم الولد زي البنت، دائما تلقى الأم بتزرع داخل بنتها الدين ثم الأخلاق ثم الطموح والهدف طيب".

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