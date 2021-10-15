ماهر همام: علي لطفي قادر على تعويض الشناوي

قال ماهر همام ، نجم النادي الأهلي الأسبق ، إن علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي أمام فرصة مهمة لإثبات ذاته في غياب محمد الشناوي الحارس الأساسي للإصابة.





وأشار همام عبر برنامج البريمو بقناة TEN إلى أن علي لطفي من الحراس المميزين ودائماً يظهر بصورة جيدة رغم عدم مشاركته.





وأوضح أنه ليس قلقاً على مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي حتى مع غياب الشناوي للإصابة.



