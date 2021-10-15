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محام: في هذه الحالات يحق للمرأة طلب الطلاق

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
قال أمير ناصيف، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن نص المادة رقم 29 للمادة 25 لعام 1929، نص على أنواع الضرر التي يحق للزوجة طلب الطلاق أو رفع دعوى ضد الزوج أمام المحكمة في عدة حالات.

وأضاف أمير ناصيف، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن من هذه الأضرار جنان الزوج أو استحالة دوام العشرة أو مرض الزوج، ولكن لم يذكر القانون تحديدا عقم الزوج.

وتابع، إن كل شريعة قانون، وكل قانون ليس شريعة، ولا يجوز في التطليق أو التفريق في حالة عقم الزوج، لأن عقد الزواج له شروط وبنود، وإذا خالف أحد الزوجين بنود العقد، يتم فسخ الزواج، موضحا أنه لا يوجد بند صريح في عقد الزواج يقول إنه في حالة عقم الزوج يتم التطليق أو التفريق بين الزوجين، وذلك لأن الأديان الإسلامي والمسيحي لم يشرعا هذا الأمر.

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