محام: في هذه الحالات يحق للمرأة طلب الطلاق

قال أمير ناصيف، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن نص المادة رقم 29 للمادة 25 لعام 1929، نص على أنواع الضرر التي يحق للزوجة طلب الطلاق أو رفع دعوى ضد الزوج أمام المحكمة في عدة حالات.





وأضاف أمير ناصيف، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن من هذه الأضرار جنان الزوج أو استحالة دوام العشرة أو مرض الزوج، ولكن لم يذكر القانون تحديدا عقم الزوج.



