أميرة عبيد توجه رسالة مهمة للفتيات: كن قدوات

وجهت الإعلامية أميرة عبيد، رسالة لكل الفتيات والنساء، لتتحلى بالقوة والعزيمة والإيمان، وذلك كونها الأم والأخت والابنة.





وقالت عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم: "لكل امرأة كوني مؤثرة كوني قوية كوني قدوة.. عزيزتي المرأة أنتي لستِ نصف المجتمع بل أنتِ العالم كله، أنتِ الأم والأخت والزوجة، أنتِ كل شيء وتستحقي كل شيء.. كوني أو لا تكوني".



