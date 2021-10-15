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أميرة عبيد توجه رسالة مهمة للفتيات: كن قدوات

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:33 ص
أميرة عبيد
أميرة عبيد
وجهت الإعلامية أميرة عبيد، رسالة لكل الفتيات والنساء، لتتحلى بالقوة والعزيمة والإيمان، وذلك كونها الأم والأخت والابنة.

وقالت عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم: "لكل امرأة كوني مؤثرة كوني قوية كوني قدوة.. عزيزتي المرأة أنتي لستِ نصف المجتمع بل أنتِ العالم كله، أنتِ الأم والأخت والزوجة، أنتِ كل شيء وتستحقي كل شيء.. كوني أو لا تكوني".

وأضافت، "إن البعض يرى المرأة العاملة كيان كامل متكامل، والبعض الآخر يرى أن مكان المرأة الطبيعي هو منزلها وأولادها فقط، بينما العمل يكون للرجال فقط".

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