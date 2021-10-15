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خبيرة علاقات أسرية: عدم عمل الزوجة أفضل في هذه الحالة.. فيديو

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
قالت الدكتورة إيمان الريس، خبيرة في العلاقات الأسرية والتربوية، إن المرأة خلقت لتربية الأبناء، ولكن هناك أوقات تحكم عليها الظروف بالنزول للعمل، وأن تكون هي عائل الأسرة، ولكن لو لديها اختيار بين تربية الأبناء أو العمل، فيجب اختيار الأبناء.

وأضافت إيمان الريس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنه قد يكون هناك تقصير من المرأة في بعض الجوانب، وهو أمر طبيعي، ولكن المرأة لديها قدرة كبيرة على تربية الأبناء، وبالتالي تبقى هذه المهمة هي الأهم لها.

تابعت، أن هناك أمهات تشكو من عدم مقدرتها على عدم تربية الأبناء والعمل في الخارج والاهتمام بالزوج أيضا، في وقت واحد، وبالتالي يعد المنزل وتربية الأبناء هما الأهم من العمل في الخارج.

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