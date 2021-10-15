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خبيرة أسرية تقدم نصائح مهمة للزوجة العاملة: أبنائك أولًا

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:36 ص
أرشيفية
أرشيفية
قالت الدكتورة إيمان الريس، خبيرة العلاقات الأسرية والتربوية، إن الزوجة يجب عليها مساعدة زوجها في حال عدم وجود عمل له، موضحة "لازم أساعده وأقف جنبه وفي ظهره ومعاه، دا فرض عليا وربنا ساعتها هيقويني ويساعدني على تربية أبنائي لأني بساعد زوجي".

وأضافت إيمان الريس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، المرأة خلقت لتربية الأبناء، ولكن هناك أوقات تحكم عليها الظروف بالنزول للعمل، وأن تكون هي عائل الأسرة، ولكن لو لديها اختيار بين تربية الأبناء أو العمل، فيجب اختيار الأبناء، موضحة أنه قد يكون هناك تقصير من المرأة في بعض الجوانب، وهو أمر طبيعي، ولكن المرأة لديها قدرة كبيرة على تربية الأبناء، وبالتالي تبقى هذه المهمة هي الأهم لها.

وتابعت، أنه على المرأة العاملة اختيار مجال عمل مناسب لوقت مدارس وجامعات أبنائها، وكذلك لوقت راحتها إعمالا بـ"إنك لبدنك عليك حق"، موضحة "أوعي تضغطي على نفسك وأنتي داخلة البيت أرمي شغلك وكل الضغوط برة البيت، أولادك ملهومش ذنب".

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