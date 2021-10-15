خبيرة أسرية تقدم نصائح مهمة للزوجة العاملة: أبنائك أولًا

قالت الدكتورة إيمان الريس، خبيرة العلاقات الأسرية والتربوية، إن الزوجة يجب عليها مساعدة زوجها في حال عدم وجود عمل له، موضحة "لازم أساعده وأقف جنبه وفي ظهره ومعاه، دا فرض عليا وربنا ساعتها هيقويني ويساعدني على تربية أبنائي لأني بساعد زوجي".





وأضافت إيمان الريس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، المرأة خلقت لتربية الأبناء، ولكن هناك أوقات تحكم عليها الظروف بالنزول للعمل، وأن تكون هي عائل الأسرة، ولكن لو لديها اختيار بين تربية الأبناء أو العمل، فيجب اختيار الأبناء، موضحة أنه قد يكون هناك تقصير من المرأة في بعض الجوانب، وهو أمر طبيعي، ولكن المرأة لديها قدرة كبيرة على تربية الأبناء، وبالتالي تبقى هذه المهمة هي الأهم لها.



