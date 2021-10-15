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خبير أسري يوجه نصائح مهمة للزوجة العاملة.. فيديو

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
قال رجب أبو الفضل والمتخصص في الشأن الأسري، إنه يفضل أن تكون الزوجة عاملة مع المحافظة على بيتها وأسرتها، لافتا أنه في حالة تأثير عملها على دورها المنوط في البيت يجب عليها التخلي عنه والاكتفاء بمراعاة زوجها وأولادها.  

وأضاف رجب أبو الفضل خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، المرأة العاملة لها دور كبير في المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنها يجب عليها المساواة والتوزان بين دورها في البيت وعملها دون تأثير أحدهما على الآخر.

وتابع المتخصص في الشأن الأسري، إذا كان الزوج قادر على تحقيق جميع متطلبات البيت دون الحاجة إلى عمل الزوجة فمن حقة أن يطالبها بترك العمل ما دام قادر على تحقيق كل متطلباتها المادية.

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