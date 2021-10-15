بهاء سلطان ودياب يحييان أقوى حفلات الإسكندرية بنادي سموحة (صور)





أحيا النجمين بهاء سلطان ودياب حفلا غنائيا ضخما في نادي سموحة بالإسكندرية وسط حضور الآلاف من الأعضاء الذين توافدوا علي مكان الحفل قبل انطلاقته بساعات.



وحرص المهندس محمد فرج عامر في بداية الحفل علي توجيه الشكر للمنتج وليد منصور وأعضاء النادي، كما كرم عدد كبير من أبطال نادي سموحة الذين حرصوا علي ميداليات في مجموعة من الألعاب.



والحفل من تنظيم المنتج وليد منصور ومسرح احمد حمامصي والصوت دي جي سكر، ويعد هذا الحفل هو الأقوي في الأسكندرية، وقدم دياب خلاله عدد من أغانيه التي أشعلت حماس جماهيره منها "ياساتر، غمازات، الشحن فصل، عوو" وغيرها من الأغاني.



وقدم البوب بهاء سلطان خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها «يا ترى»، «الواد قلبه بيوجعه»،«أنا مصمم»، "احلف"، "٣ دقايق"، "انت بتكلمني"، "إنت واخدها معايا تحدي".. وغيرها من الأغاني.



وكرم المهندس محمد فرج عامر النجوم دياب وبهاء سلطان في نهاية فقرة كل منهما وسط أجواء من البهجة والسعادة سيطرت علي الحفل.