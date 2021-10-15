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موقف محمد أبو جبل من التجديد لنادي الزمالك

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 04:05 ص
بوابة الفجر
محمود دياب

كشف الإعلامي سيف زاهر، موقف محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة الحالية.


وقال سيف زاهر عبر قناه اون تايم سبورت:"أنه لا توجد أي أزمة بين محمد ابو جبل، وإدارة نادي الزمالك، بشأن تجديد عقده مع الفريق".

وتابع:" أبو جبل لم يدخل في مزيدات على نادي الزمالك، من أجل التوقيع على عقد جديد مع القلعة البيضاء، خاصه وأن عقده ينتهي مع نهاية الموسم الكروي الجديد".


ويسعي مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تمديد عقد الحارس الدولي محمد أبو جبل، خلال الفترة الحالية.

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