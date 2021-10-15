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ريال مدريد يتصدر.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 04:06 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
يترقب عشاق الدوري الإسباني مباريات الجولة التاسعة من البطولة عقب فترة التوقف الدولي، حيث يحتل ريال مدريد صدارة جدول الليجا برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني والذي يمتلك نفس رصيد نقاط الملكي.

في حين تراجع برشلونة إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما تجمد رصيده عند النقطة 12 والتي حصدها من 3 انتصارات ومثلها من التعادلات وتلقى أول هزيمة في الليجا على يد أتلتيكو مدريد.

ويستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن الذي جاء كالآتي:-
1 - ريال مدريد (17 نقطة)
2 - أتلتيكو مدريد (17 نقطة)
3 - ريال سوسيداد (17 نقطة)
4 - إشبيلية (14 نقطة)
5 - أوساسونا (14 نقطة)
6 - رايو فاييكانو (13 نقطة)
7 - أتلتيك بيلباو (13 نقطة)
8 - فالنسيا (12 نقطة)
9 - برشلونة (12 نقطة)
10 - ريال بيتيس (12 نقطة)
11 - فياريال (11 نقطة)
12 - ريال مايوركا (11 نقطة)
13 - إسبانيول (9 نقاط)
14 - إلتشي (9 نقاط)
15 - قادش (7 نقاط)
16 - سيلتا فيجو (7 نقاط)
17 - غرناطة (6 نقاط)
18 - ليفانتي (4 نقاط)
19 - ديبورتيفو ألأفيس (3 نقاط)
20 - خيتافي (نقطة واحدة)

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