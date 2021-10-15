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مهرجان الجونة.. مي سليم تتألق بفستان وردي خلال حفلة الأفتتاح

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 05:56 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
تألقت الفنانة مي سليم اليوم الخميس 14 أكتوبر في حفل أفتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى الذي يستمر حتي 22 أكتوبر.


شاركت مي جمهورها صورة جديدة لها من مهرجان الجونة عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهرت مي وهي مرتديةفستان طويل باللون "الوردي" وتركت شعرها منسدلا على كتفيها كما وضعت مجموعة من المجوهرات الفخمة التي خطفت بها الأنظار، كما علقت على الصورة قائلة "افتتاح مهرجان الجونة السنيمائي النسخة5".



وأنطلقت فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، في السادسة مساء اليوم الخميس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب، وعلى رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، منى زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا ابي راشد، دياموند عبود.

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