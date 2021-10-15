همام: عبد القادر بديل أفشة في الأهلي





يرى ماهر همام ، نجم النادي الأهلي الأسبق ، أن أحمد عبد القادر نجم الفريق الأحمر الأجدر بأن يكون بديلاً للنجم محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق وتعويضه حال غيابه في فترات الموسم الحالي.





وقال همام عبر برنامج البريمو بقناة TEN إن عبد القادر أظهر مستويات طيبة مع سموحة في الموسم الماضي وسيكون قادراً على تعويض أفشة.



