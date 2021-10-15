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همام: عبد القادر بديل أفشة في الأهلي

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
احمد عصام

يرى ماهر همام ، نجم النادي الأهلي الأسبق ، أن أحمد عبد القادر نجم الفريق الأحمر الأجدر بأن يكون بديلاً للنجم محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق وتعويضه حال غيابه في فترات الموسم الحالي.

وقال همام عبر برنامج البريمو بقناة TEN إن عبد القادر أظهر مستويات طيبة مع سموحة في الموسم الماضي وسيكون قادراً على تعويض أفشة.

وأشار إلى أن عودة عمار حمدي بعد تجربة إعارته للاتحاد ستكون إضافة قوية للفريق الأحمر خاصة أنه جوكر ويجيد في عدة مراكز.

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