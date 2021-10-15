نابولي في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية لمتابعة مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الايطالي بعد فترة التوقف الدولي.





ويحتل نابولي صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة وجاء ميلان في المركز الثاني برصيد 19 نقطة في حين يحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 17 نقطة. ومن المقرر أن تواصل فرق الكالتشيو مشوارها في الأسبوع المقبل نحو التتويج باللقب المحلي في الموسم الحالي.





ويستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن الذي جاء كالآتي:-

1 - نابولي( 21 نقطة)

2- ميلان( 19 نقطة)

3- إنتر ميلان (17 نقطة)

4- روما ( 15 نقطة)

5- فيورنتينا (12 نقطة)

6- لاتسيو (11 نقطة)

7- يوفنتوس(11 نقطة)

8- أتالانتا ( 11 نقطة)

9- بولونيا (11 نقطة)

10- إمبولي ( 9 نقاط)

11- تورينو (8 نقاط)

12- هيلاس فيرونا (8 نقاط)

13- أودينيزي ( 8 نقاط)

14- ساسولوو ( 7 نقاط)

15- سامبدوريا (6 نقاط)

16- جنوى (5 نقاط)

17- فينيزيا( 5 نقاط)

18- ساليرنيتانا ( 4 نقاط)

19- سبيزيا (4 نقاط)

20 - كالياري (3 نقاط)



