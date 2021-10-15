غويبة: مشادة علي ماهر مع وكيل أموتو كلمة السر في رحيل المدير الفني





أكد حسام غويبة ، نجم النادي المصري البورسعيدي الأسبق ، أن علي ماهر المدير الفني السابق للفريق رحل عن منصبه.

وقال غويبة عبر برنامج البريمو بقناة TEN إن إدارة المصري تواصلت مع علي ماهر واتفقت معه على تجديد عقده مع الفريق.

وأشار إلى أن علي ماهر تشاجر مع وكيل اللاعب النيجيري أوستن أموتو مهاجم الفريق وهو لا يليق بالمدير الفني للمصري وكان كلمة السر وراء رحيله.