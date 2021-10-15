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غويبة: مشادة علي ماهر مع وكيل أموتو كلمة السر في رحيل المدير الفني
الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 04:58 ص
احمد عصام
أكد حسام غويبة ، نجم النادي المصري البورسعيدي الأسبق ، أن علي ماهر المدير الفني السابق للفريق رحل عن منصبه.
وقال غويبة عبر برنامج البريمو بقناة TEN إن إدارة المصري تواصلت مع علي ماهر واتفقت معه على تجديد عقده مع الفريق.
وأشار إلى أن علي ماهر تشاجر مع وكيل اللاعب النيجيري أوستن أموتو مهاجم الفريق وهو لا يليق بالمدير الفني للمصري وكان كلمة السر وراء رحيله.
وأبدى غويبة تفاءله بتعيين التونسي معين الشعباني لأنه حقق نجاحات سابقة مع نادي الترجي التونسي وحقق لقب دوري أبطال أفريقيا.