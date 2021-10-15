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بنزيما الهداف.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتي الآن

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 05:04 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
أسدل الستار عن منافسات الجولة الثامنة، من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم"ليجا"
واحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وعلى مستوى الهدافين، فقد تربع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد على عرش صدراة الهدافين برصيد 9 اهداف، بعد تسجيله هدف في خساره فريقه أمام اسبانيول بهدفين مقابل هدف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني على النحو التالي:
1 كريم بنزيما - ريال مدريد 9
2 ميكيل أويارزابال - ريال سوسييداد 6
3 فينيسيوس جونيور - ريال مدريد 5
4 أرناوت دانجوما - فياريال 4
5 لويس سواريز - أتلتيكو مدريد 4
6 ويليان خوسيه - ريال بيتيس 3

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