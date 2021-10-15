موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد آنجيه اليوم الجمعة في الدوري الفرنسي

يلتقي فريق باريس سان جيرمان بنظيره أنجيه، اليوم الجمعة، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.





وسيغيب عن باريس سان جيرمان عدة لاعبين على رأسهم الثنائي ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا، ونيمار وماركينيوس.





وسيقاتل سان جيرمان للفوز على أنجيه لتعويض الهزيمة التي تعرض لها الجولة الماضية على يد رين بنتيجة بهدفين دون رد.





ويعتلي سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة متفوقا ب6 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، فيما يأتي أنجيه في المركز الرابع برصيد 16 نقطة.



