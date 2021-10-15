عمر هريدي: قرار الجهة الإدارية باطل.. وانتخابات الزمالك قائمة قانونياً

قال عمر هريدي ، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق ، إن الجهة الإدارية خالفت اللائحة المالية الموحدة بعد قرارها ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للقلعة البيضاء وتأجيل الانتخابات.





وأشار هريدي عبر برنامج (البريمو) بقناة TEN إلى أن اللائحة المالية تسمح للجهة الإدارية الاعتراض على أي إجراءات خاصة بعقد الجمعية العمومية خلال أسبوعين وإلا سيصبح القرار محصناً وهو ما حدث في حالة الزمالك.



