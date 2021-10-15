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عمر هريدي: قرار الجهة الإدارية باطل.. وانتخابات الزمالك قائمة قانونياً

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 06:03 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
قال عمر هريدي ، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق ، إن الجهة الإدارية خالفت اللائحة المالية الموحدة بعد قرارها ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للقلعة البيضاء وتأجيل الانتخابات.

وأشار هريدي عبر برنامج (البريمو) بقناة TEN إلى أن اللائحة المالية تسمح للجهة الإدارية الاعتراض على أي إجراءات خاصة بعقد الجمعية العمومية خلال أسبوعين وإلا سيصبح القرار محصناً وهو ما حدث في حالة الزمالك.

وأكد أن انتخابات الزمالك قائمة قانونياً ولا صحة لقرار تأجيلها لأن الجهة الإدارية كان عليها أن تعترض على أي إجراءات خلال الفترة القانونية وليس بعد ذلك بقرار يصدر في يوم عطلة رسمية بداعي تنقية العضويات.

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