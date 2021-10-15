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موعد مباراة بيراميدز المقبلة في كأس الكونفدرالية

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 06:21 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
يحل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على فريق عزام بطل تنزانيا بملعب شامازي الذي يسع إلى نحو 7 ألف مشجع، على هامش مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويدخل الفريق المصري مواجهة الغد بشكل جديد مختلف عن الموسم الماضي، حيث تم تغير الجهاز الفني وتعين الكابتن إيهاب جلال كمدرب للفريق. يذكر أن بيراميدز قد شارك مرتين في بطولة كأس الكونفدرالية وحقق نجاح كبير حيث إستطاع الوصول إلى المباراة النهائية الموسم قبل الماضي.

كما تمكن من بلوغ الدوري نصف النهائي في النسخة الماضية للبطولة. وهذا ما يامد قوة نادي بيراميدز الكبيرة على المنافسة.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة بيراميدز القادمة ضد عزام يونايتد على هامش مباريات دور الـ32 لبطولة الاتحاد الأفريقي، ظهر غدا السبت الموافق 16 أكتوبر المقبل فى تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت جمهورية مصر العربية. والثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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