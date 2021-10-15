بنزيما يلمح لانتقال مبابي إلى ريال مدريد بالموسم المقبل

أكد النجم الفرنسي كريم بنزيما، أنه يتمنى أن يلتحق مواطنه كيليان مبابي بصفوف ريال مدريد الإسباني.





كانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن ريال مدريد قدم ثلاثة عروض لضم مبابي، وتم رفضها من باريس سان جيرمان في آخر فترة من سوق الانتقالات الصيفية، وكان أكبر تلك العروض مقابل 200 مليون يورو.





كان مبابي (22 عاما)، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، كشف الاسبوع الماضي عن تقدمه بطلب للرحيل من ملعب حديقة الأمراء، حينما بدا أهتمام ريال مدريد بضم اللاعب واضحا .





ويبدو باريس سان جيرمان واثقا من إمكانية إقناع مبابي بالبقاء في الفريق، وذلك رغم تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني، والذي أكد أن ناديه سيدخل في مفاوضات مع مبابي في يناير المقبل، حينما يصبح حرا للتحدث إلى ناد أجنبي.





كان بنزيما قد صرح في وقت سابق بأنه لا شك لديه بأن مبابي سينضم يوما ما إلى ريال مدريد، كاشفا عن رغبته في اللعب إلى جانبه على مستوى الأندية.





وقال بنزيما في تصريحات لقناة "أر تي في اي" :"هل أرغب في اللعب مع كيليان في مدريد، لقد قلت ذلك من قبل، واذا أردتني أن أقولها مرة أخرى، بالطبع أتمنى ذلك يوما ما".





وأضاف : "أنه لاعب عظيم، لكن عليك احترام باريس سان جيرمان".





وعلى عكس بنزيما، جاءت بداية مبابي في موسم 2021/2022 مخيبة للآمال، بتسجيله أربعة أهداف فقط في 11 مباراة مع باريس سان جيرمان.





وتضمن ذلك 17 تسديدة بدون تسجيل في الدوري الفرنسي، منذ أن هز شباك كليرمون في 11 سبتمبر الماضي.





ورغم ذك فإن مبابي الذي سجل 136 هدفا في 182 مباراة منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان في أغسطس 2017، لديه حصيلة تهديفية ولكن يتفوق عليه كريستيانو رونالدو (149) وزميله الآن في باريس الأرجنتيني ليونيل ميسي 163) وروبرت ليفاندوفسكي (191)، خلال تلك الفترة من بين لاعبي البطولات الخمس الكبرى في أوروبا.



