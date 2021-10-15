موعد مباراة مصر ضد الجزائر في بطولة كأس العرب

يخوض منتخب مصر مباراة هامة وقوية تجمعه مع نظيره الجزائر في بطولة كأس العرب 2021، والتي ستقام في قطر خلال الفترة بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل





كانت قرعة بطولة كأس العرب 2021، التى أقيمت في الحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة، أسفرت عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الرابعة.





موعد منتخب مصر أمام الجزائر في بطولة كأس العرب:

ويخوض منتخب مصر آخر مواجهاته بالمجموعة أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.





يذكر أنه فى حالة تأهل منتخب مصر إلى الدور التالي، سيواجه بطل أو وصيف المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات المغرب، السعودية، الفائز من (الأردن وجنوب السودان) - الفائز من (فلسطين وجزر القمر).





وباتت البطولة تحمل الطابع الرسمي لأول مرة بعد تصديق الاتحاد الدولي "فيفا" عليها مما يزيد من حجم الإثارة والندية بجانب التنافسية الطبيعية بين العرب، وخاصةً أيضًا مع اكتظاظ المنتخبات بلاعبين من الطراز العالمي يتوقع مشاركتهم جميعًا في هذا المحفل.





وستقام بطولة كأس العرب 2021 بمشاركة 23 منتخبًا عربيًا، وستكون المنتخبات المشاركة في البطولة هي، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.



