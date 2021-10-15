Advertisements

موعد مباراة مصر ضد الجزائر في بطولة كأس العرب

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
يخوض منتخب مصر مباراة هامة وقوية تجمعه مع نظيره الجزائر في بطولة كأس العرب 2021، والتي ستقام في قطر خلال الفترة بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل

كانت قرعة بطولة كأس العرب 2021، التى أقيمت في الحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة، أسفرت عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الرابعة.

موعد منتخب مصر أمام الجزائر في بطولة كأس العرب:
ويخوض منتخب مصر آخر مواجهاته بالمجموعة أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

يذكر أنه فى حالة تأهل منتخب مصر إلى الدور التالي، سيواجه بطل أو وصيف المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات المغرب، السعودية، الفائز من (الأردن وجنوب السودان) - الفائز من (فلسطين وجزر القمر).

وباتت البطولة تحمل الطابع الرسمي لأول مرة بعد تصديق الاتحاد الدولي "فيفا" عليها مما يزيد من حجم الإثارة والندية بجانب التنافسية الطبيعية بين العرب، وخاصةً أيضًا مع اكتظاظ المنتخبات بلاعبين من الطراز العالمي يتوقع مشاركتهم جميعًا في هذا المحفل.

وستقام بطولة كأس العرب 2021 بمشاركة 23 منتخبًا عربيًا، وستكون المنتخبات المشاركة في البطولة هي، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

أخبار تهمك

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 22 ساعة

مهرجان الجونة.. مي سليم تتألق بفستان وردي خلال حفلة الأفتتاح

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ يوم

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ يوم

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

إطلالة مثيرة وجريئة.. رانيا يوسف بفستان يُظهر أحد جوانب جسدها في افتتاح الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

الإصابة تعطل ظهور راموس مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 20 ساعة

جومانا مراد تفاجئ جمهور الجونة بإطلالة نيلية للعام الثاني وتلفت الأنظار بافتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

11:43 م

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

01:01 ص

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

01:11 ص

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements