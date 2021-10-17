موقف نجم الزمالك من الانتقال إلى الأهلي

كشفت مصادرنا عن موقف أشرف بن شرقي من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.





وعلم "الفجر الرياضي" من مصادره الخاصة أن الدولي المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رافض الانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.





حيث أكدت مصادرنا أنه استقر أيضاً على الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد رفضه التجديد بكل الطرق.





وأوضحت أن المغربي رافض التجديد لعدم ووجود الاستقرار داخل نادي الزمالك سواء ماليا أو إداريين وهو ما يبحث عنه خلال الفترة المقبلة.





وأشارت إلى أن اللاعب يفضل الانتقال إلى أحد أندية الخليج خلال المرحلة المقبلة في حياته.



