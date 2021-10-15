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توقعات بغياب توريس عن منتخب إسبانيا في تصفيات المونديال

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الخميس أن مهاجمه الإسباني فيران توريس يعاني من كسر في عظمة القدم اليمنى وقد يغيب عن صفوف منتخب بلاده خلال الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

وأوضح سيتي أن توريس تعرض "لكسر بسيط" أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبي الاسبوع الماضي حيث سجل هدفي الفوز على إيطاليا 2 /1 في المربع الذهبي ثم شارك خلال المباراة النهائية التي خسرها الماتادور أمام فرنسا بهدفين لهدف.

وأشار سيتي "منذ ذلك الحين عاد توريس إلى مانشستر من أجل الخضوع لفحوص طبية مع الاستمرار في مراقبة حالته".

وتألق توريس بشكل لافت مع منتخب إسبانيا تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني بالمجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، بفارق نقطتين خلف منتخب السويد المتصدر، قبل أخر مباراتين له في التصفيات أمام اليونان والسويد يومي 11 و14 نوفمبر المقبل.

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