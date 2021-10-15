الإثنين القادم عروض نادي سينما المرأة بالهناجر









يستأنف نادي "سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" فعالياته يوم الإثنين القادم الموافق ١٨ أكتوبر في تمام السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.









ومن المقرر عرض مجموعة كل من فيلم" المرسال اللى بعته"، و فيلم" خيوط لم تزهر بعد" ، و فيلم "مصرية" اخراج اسماء جمال ، و فيلم "جوة السكون" ، و فيلم" الهام" اخراج "احمد عبد العليم" ، وفيلم "يوم من حياتى" اخراج عمر اشرف





وعقب عرض الافلام تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على"و الناقد السينمائي "إسلام أحمد علي" لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.





يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وادارة الناقدة "شاهندة محمد علي" .



