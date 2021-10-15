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أحمد السقا عن تكريمه بـ"الجونة": العداد رجع زيرو

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 07:49 ص
أحمد السقا وزوجته
أحمد السقا وزوجته
قال الفنان أحمد السقا، الحائز على جائزة الإبداع في مهرجان "الجونة" السينمائي في دورته الخامسة، إن الجائزة عن مجمل أعماله، مضيفًا: "حسيت إحساس النهاردة وأنا طالع على المسرح بإرتباك لم أشعر به منذ أن كنت طالباً في الأكاديمية، كنت حاسس إني عرقان ورجلي بتخبط في بعض".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أن الجائزة تشعره بتقدم السن رد السقا قائلاً: "بالعكس العداد رجع زيرو كأني هبدأ من أول وجديد".

وقال خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، فى سهرة خاصة على شاشة "ON" بمناسبة فعاليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة: "كنت خايف وحاسس بمسؤولية كبيرة جداً تجاه هذا التشريف لما لقيت أستاذتي واقفين يصفقوا لي، ده كتير عليا جدا".

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مهرجان فنان سينما جونة جائزة الابداع أحمد السقا

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