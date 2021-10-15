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إطلالة طبيعية لبيلي إيليش أثناء حضورها لبرنامج Jimmy Kimmel Live

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 08:34 ص
بيلي إيليش
بيلي إيليش
أحمد جمال أحمد

ظهرت المغنية الشابة بيلي إيليش بإطلالة طبيعية بدون ماكياج خلال ظهورها بإحدى حلقات برنامج التوك شو الشهير Jimmy Kimmel Live.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من لحظة خروج بيلي من إستوديو البرنامج، وأثنت على إطلالتها التي لم تحتاج لمستحضرات تجميل لكي تبدي تألقها.

ذلك خلال ترويج بيلي لأغنيتها الجديدة التي طرحت كأغنية رسمية لأحدث أجزاء أفلام جيمس بوند، وجعلت منها أصغر من غنى الأغنية الرسمية لسلسلة بوند.

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