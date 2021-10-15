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نقل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون إلى المستشفى
الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 08:13 ص
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بنقل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلنتون إلى المستشفى، بعد الاشتباه في إصابته بعدوى في الدم.
وأفادت "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل، بأن المتحدث باسم كلينتون، أنجيل أورينا كتب على تويتر: "مساء الثلاثاء نُقل الرئيس الأسبق بيل كلينتون إلى المركز الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا في إيرفين للعلاج من عدوى غير كوفيد، إلا إنه يتحسن وفي حالة معنوية جيدة، وهو ممتن أشد الامتنان للأطباء وطاقم التمريض والموظفين الذين يقدمون له رعاية ممتازة".