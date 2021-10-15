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من هي "آن هالجو" المرشحة من الحزب الاشتراكي لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022؟

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 08:22 ص
بوابة الفجر
وكالات

عمدة باريس آن هيدالغو
فازت عمدة باريس، آن هيدالغو، بترشيح الحزب الاشتراكي لها لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المزمع إجراؤها في أبريل 2022.
ووفقا للنتائج التي تشمل أكثر من 90% من الأصوات التي تم فرزها، حصلت هيدالغو، التي كانت تعتبر على نطاق واسع المرشحة الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الاشتراكي، على أكثر من 72% من الأصوات في هذه الانتخابات الحزبية الداخلية ضد منافسها الوحيد، وزير الزراعة السابق ستيفان لو فول، وفقا لما أعلنه السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور.

والمرشحة البالغة 62 عاما من مواليد الأندلس في جنوب إسبانيا، وهاجرت إلى فرنسا مع والديها في سن الثانية وحصلت على الجنسية الفرنسية في سن الرابعة عشرة، وتشغل منصب عمدة باريس منذ 2014. 

وحظي ترشيحها منذ أشهر بدعم شخصيات في الحزب الاشتراكي، بما في ذلك أوليفييه فور. لكن الاستطلاعات لا تمنحها سوى ما بين أربعة وسبعة في المئة من نوايا التصويت في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية، لذلك يتعين عليها توسيع حضورها على الصعيد الوطني إذا كانت تتطلع لتصبح أول امرأة رئيسة لفرنسا.

وقبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، أعلن حوالي ثلاثين شخصا ترشحهم حتى الآن، إلا أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يبقى المرشح الأوفر حظّا للفوز في انتخابات العام المقبل، لكنه يجد نفسه في وضع غير مريح لعدم معرفته هوية منافسه الرئيسي قبل ستة أشهر على موعد الاقتراع.

الكلمات المفتاحية

ماكرون الحزب الاشتراكي الانتخابات الرئاسية في فرنسا

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