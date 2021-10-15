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إطلالة مايان السيد الجذابة في حفل افتتاح مهرجان الجونة "صورة"

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 08:27 ص
مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد ، افتتح يوم أمس الخميس الموافق الـ15 من أكتوبر 2021، مهرجان الجونة السنمائي، والذي يحظى بشعبية كبيرة لدى نجوم الوسط الفني.

مايان السيد

وتصدرت الفنانة مايان السيد اليوم الجمعة تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما أطلت على جمهورها هلى "الريد كاربت" في إطلالة جذابة وأنيقة نالت إعجاب روا مواقع التواصل.

إطلالة مايان السيد

وارتدت مايان السيد فستانا طويلا نبيتي اللون بتصميم مميز من منطقة الأكتاف وبفتحة كبيرة من منطقة القدمين، واستعانت بحذاء جلدي أسود اللون متناسق مع إطلالتها.

صورة مايان السيد

ونالت صورة مايان السيد على الريد كاربت إعجاب رواد مواقع التواصل، مستعينة بتسريحة شعر مميزة، حيث أرجعت شعرها غلى ظهرها وتركته منسدلا ملموما محتفظا برطوبته.

مكياج مايان السيد 

ولفتت مايان السيد النظر باستعانتها بمكياج خفيف ناعم حيث استعانت بالكحل الأسود والماسكرا والآي لاينر والأي شادو بالألوان الترابية، مع أحمر شفاه لونه روز.

مايان السيد تستعين ببعض الإكسسوارات

واستخدمت النجمة مايان السيد بعض الأكسسورات المميزة، حيث اختارت قرطين طويلين باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها، التي نالت إعجاب الآلاف.

مايان السيد تحضر المهرجان

وحضر مهرجان الجونة في دورته الخامسة عدد من نجوم الفن على رأسهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، مايا دياب وروجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، وسوسن بدر، أحمد داش.


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