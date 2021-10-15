تعرف على موعد انطلاق الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز

تبدأ منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2021-2022، يوم الإثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، حسب ما حددت رابطة الأندية.





وكانت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد التي أجريت قبل أيام أسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة الإسماعيلي، في الجولة الأولى، بينما يواجه الزمالك نظيره إنبي.





- مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز:





الإسماعيلي - الأهلي

بيراميدز - مصر المقاصة

فيوتشر - فاركو

سموحة - الاتحاد السكندري

غزل المحلة - المصري

المقاولون العرب - الشرقية للدخان

الزمالك - إنبي

البنك الأهلي - طلائع الجيش

الجونة - سيراميكا





جدير بالذكر أن الزمالك هو آخر من توج بلقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي برصيد 80 نقطة، بينما حل الأهلي وصيفّا.



