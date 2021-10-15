نجم روما يسابق الزمالك للحاق بقمة يوفنتوس

يخضع مهاجم فريق روما، الإنجليزي تامي أبراهام، لسلسلة من العلاجات المختلفة على أمل التخلص من إصابة في كاحل القدم، للحاق بمواجهة فريقه ضد مضيفه يوفنتوس الأحد القادم، في قمة مباريات الجولة 8 لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وتعرض أبراهام للإصابة خلال مشاركته كبديل في تعادل منتخب إنجلترا 1-1 مع ضيفه منتخب المجر أول أمس الثلاثاء، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة في قطر العام المقبل.





ولعب أبراهام لمدة 15 دقيقة فقط بعد مشاركته من مقاعد البدلاء في المباراة، التي جرت على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن، قبل أن يتم استبداله بعد تعرضه للإصابة.





وعاد أبراهام إلى إيطاليا في وقت متأخر من الليلة الماضية، وأظهرت الفحوصات عدم وجود كسور أو تلف في الأربطة، ولكن هناك كدمات شديدة في الكاحل الأيمن.





وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية على موقعها الإلكتروني، أن لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، يسابق الزمن حالياً من أجل اللحاق برحلة الفريق لمدينة تورينو ومواجهة يوفنتوس.





وأوضحت الصحيفة أن أبراهام خضع اليوم للعلاج الطبيعي والعلاج بالليزر والعلاج المغناطيسي، الذي يستخدم الموجات الكهرومغناطيسية لتسريع عملية التجديد ومقاومة الالتهاب.





يذكر أن أبراهام (24 عاماً) أحرز 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 10 مباريات لعبها مع روما في مختلف المسابقات هذا الموسم.



