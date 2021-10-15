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حالة الطقس اليوم الجمعة 15/10/2021 ودرجات الحرارة في مصر

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 08:37 ص
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق الـ15 من أكتوبر 2021 في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن يكون طقس اليوم الجمعة حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للحرارة على على السواحل الشرقية، حار على حنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وقالت الهيئة إن درجة الحرارة تكون شديدة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

حالة الطقس والشبورة المائية والرياح

وأوضحت الأرصاد أن بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء سوف تتعرض لشبورة في الصباح الباكر، مع وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة في أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال.

حالة الطقس والأمواج

وأضافت: "حالة البحر المتوسط معتدل، يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف ومترين، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر يكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف ومترين، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

القاهرة     34 21

الإسكندرية 33 22

طنطا       33 21

شبين الكوم 33 21

دمنهور    30 20

مطروح 33 20

السلوم 32 20

سيوة 32 17

بورسعيد 29 23

دمياط     29 23

الزقازيق 34 21

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 33 20

السويس 32 21

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدرى 34 21

نخل 33 16

نويبع 33 26

طابا 32 22

كاترين 32 17

الطور 31 24

شرم الشيخ 34 27

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 35 21

بني سويف 35 20

المنيا 35 20

أسيوط 36 20

سوهاج 37 23

قنا 39 24

الأقصر 40 24

أسوان 42 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 39 23

شلاتين 36 24

أبو رماد 34 22

حلايب 32 24
      

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