أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15-10-2021





وحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع المهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة اتحاد الدواجن طرح كميات كبيرة من البيض والدواجن في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي التموين والزراعة بأسعار مناسبة وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وضبط الاسعار والقضاء على جشع التجار .





وقال وزير الزراعة ان اتحاد الدواجن على استعداد أيضا لتلبية احتياجات كافة المنافذ الحكومية الأخرى وأكد أن قطاع الدواجن من القطاعات الاستراتيجية الناجحة والتي تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض واللحوم البيضاء ويستوعب حوالي 4 مليون فرصة عمل وأكثر من 100 مليار جنية استثمارات .





مشيرا إلى أن الدولة حريصة توفير الدواجن والبيض بأسعار عادلة ومناسبة للمستهلك والمنتح مع استمرار نجاح صناعة الدواجن والحفاظ عليها .





أسعار الدواجن تراوحت أسعار الدواجن البيضاء حول 33 و34 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 39 جنيهًا، والساسو 36 جنيهًا للكيلو، فيما استقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 7 و11 جنيهًا، فيما بلغت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية.





تلقي المهندس ابراهيم العربي التقرير الشهري لمعدلات تغير الأسعار في الأسواق المحلية والذي يعتمد علي تحليل معدلات التغير علي مستوي كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات والذي كشف عن ارتفاع اسعار الدواجن خلال الشهر الماضي عن الشهر الذي سبقه بينما انخفضت أسعار الدواجن البلدية بحوالي 17 % كما شهت اسعار بيض المائدة بانواعه ارتفاعا بحوالي 12% و 20 % .