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مدير المرور يتفقد الخدمات الأمنية بالطرق السريعة والصحراوية

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 08:52 ص
المرور
المرور
إيمان عبد العاطي
أجرى اللواء مؤمن الساعدي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الجمعة، جولة تفقدية على الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات، للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية بالطرق، تجنبا لوقوع أي حوادث سير بالطرق.

مدير الإدارة العامة للمرور
وأكد مدير الإدارة خلال جولته على ضرورة انتشار القوات الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وشدد على القوات بحظر حركة السيارات النقل الثقيل على الطرق من منتصف الليل حتي الساعة السادسة صباحًا، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وارتداء الكمامات في كافة وسائل المواصلات، للحد من انتشار عدوى فيروس الكورونا "كوفيد 19".

سيولة مرورية 
ونبه على القوات بتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

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مدير المرور مدير الإدارة العامة للمرور جولة تفقدية الطرق الصحراوية الطرق السريعة

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مدير المرور يتفقد الخدمات بالطرق السريعة والصحراوية

مدير المرور يتفقد الخدمات الأمنية بالطرق السريعة والصحراوية

مدير المرور يتفقد الخدمات الأمنية بالطرق السريعة والصحراوية

مدير المرور يتفقد الخدمات الأمنية بالطرق السريعة والصحراوية

مدير المرور يتفقد الخدمات الأمنية بالطرق السريعة والصحراوية

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