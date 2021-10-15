Advertisements

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 15-10-2021

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
بينما شهدت الأسواق ثباتا سعريا في أسعار اللحوم المجمدة شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار اللحوم البلدية بحوالي 7% بينما استقرت أسعار منتجات الألبان علي نفس المستوي الشهري كما شهدت كافة السلع الغذائية المصنعة استقرارا في أسعارها مقارنة بالشهر الماضي .

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة، حيث سجلت اللحوم الكندوز 140-165 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو. 
 
وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو. 
 
وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو . 

الكلمات المفتاحية

اسعار لحوم الضان اسعار الكبدة الكندوز

أخبار تهمك

كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

منذ 37 دقيقة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 10 ساعة

جومانا مراد تفاجئ جمهور الجونة بإطلالة نيلية للعام الثاني وتلفت الأنظار بافتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ يوم

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ يوم

إطلالة مثيرة وجريئة.. رانيا يوسف بفستان يُظهر أحد جوانب جسدها في افتتاح الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ نصف ساعة

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

منذ ساعة

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 10 ساعة

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار اللحوم اليوم الأحد 3 -10-2021

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 4-10-2021

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 5-10-2021

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 6-10-2021

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 8-10-2021

أسعار اللحوم اليوم السبت 9-10-2021

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 ص

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

12:01 ص

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

09:01 ص

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

11:43 م

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

01:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements