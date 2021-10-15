"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

توصل مسئولو الأهلي لاتفاق مبدئي مع النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بشأن حل أزمة الأخير مع المارد الأحمر.





الأهلي ينهي أزمة أجاي





واتفق أجاي مع إدارة الأهلي يشكل مبدئي على فسخ العقد بالتراضي مقابل الحصول على 50% من قيمة عقده والرحيل نهائيا في يناير المقبل.





وكان الأهلي قد منح اللاعب النيجيري 220 ألف دولار مقدم تعاقده تجنبا لتقدم اللاعب بأي شكوى بسبب عدم حصوله على مستحقاته.





ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور ال٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.



