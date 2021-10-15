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موعد مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 09:01 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
أميرة فطيم
ينتظر عشاق كرة القدم قمة نارية تجمع بين يوفنتوس وفريق روما، يوم الأحد القادم، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس لخطف الثلاث نقاط من روما للاقتراب من المربع الذهبي، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، والتاسعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والعاشرة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات.

ويتواجد روما في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، فيما يأتي يوفنتوس في المركز السابع برصيد 11 نقطة.

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