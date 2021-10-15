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قرية الروضة بالدقهلية تحتفل بعودة الشاب العائد من الخطف لمدة ١٢ يوما

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 09:11 ص
جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
محمد كشك
احتفلت قرية الروضة، التابعة لمركز طلخا، في محافظة الدقهلية، حتى الصباح، بعودة الشاب محمد السيد الذي نعرض للاختطاف ١٢ يوما، وخرج أهالي القرية الروضة لاستقبال، الشاب محمد السيد البالغ من العمر ٣٣ عاما.

تحرير الشاب المختطف 
وكان تعرض الشاب الي الخطف 12 يوما من بين افراد أسرته على يد 4 اشخاص مجهولين أثناء عودته من حفل زفاف صديقه على طريق قنطرة شرق بالإسماعلية.

وعمت الفرح ودخل الشباب في وصلات رقض على الأغاني بمدخل القرية في انتظار وصول الشاب.

كواليس الواقعة 
وكان اعتراض ٤ أشخاص مجهولين، مسلحين وسائق سيارة ربع نقل، طريق الشاب وزوجته ونجله ومجل شقيقه، بسيارتهم وقاموا باختطافه، أثناء عودتهم من الإسماعلية يوم 2 أكتوبر.

وحررت أسرة الشاب المختطف محضرا بقسم القنطرة شرق التابع لمحافظة الإسماعلية بتفاصيل الواقعة التي تفيد بتعرضهم للاستيقاف من قبل مجهولين واختطاف زوجها علي يد ٤ أشخاص مجهولين، حيث اعترضت سيارة طريقه أثناء عودتهما وأبناؤهم من حفل زفاف أحد أصدقائه بمحافظة الإسماعيلية.

حيث قام المجهولون بإنزال الزوجة والأبناء من السيارة، واختطاف الزوج والفرار هاربين وحتي الآن لم يتم التوصل إلي أي معلومة تفيد بمكان الزوج، وحرر محضر بالواقعة، وتكثف قوات الأمن بالإسماعلية من جهودها لمعرفة أي تفاصيل تفيد في العثور علي الزوج، ونجحت في استعادته بعد 12 يوما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير الشاب وعاد سالما لأسرته بمحافظة الدقهلية.
قرية الروضة بالدقهلية تحتفل بعودة الشاب العائد من الخطف لمدة ١٢ يوما
قرية الروضة بالدقهلية تحتفل بعودة الشاب العائد من الخطف لمدة ١٢ يوما
قرية الروضة بالدقهلية تحتفل بعودة الشاب العائد من الخطف لمدة ١٢ يوما
قرية الروضة بالدقهلية تحتفل بعودة الشاب العائد من الخطف لمدة ١٢ يوما
قرية الروضة بالدقهلية تحتفل بعودة الشاب العائد من الخطف لمدة ١٢ يوما
قرية الروضة بالدقهلية تحتفل بعودة الشاب العائد من الخطف لمدة ١٢ يوما
قرية الروضة بالدقهلية تحتفل بعودة الشاب العائد من الخطف لمدة ١٢ يوما
قرية الروضة بالدقهلية تحتفل بعودة الشاب العائد من الخطف لمدة ١٢ يوما

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مركز طلخا قرية الروضة الشاب العائد من الخطف الدقهلية احتفالات

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