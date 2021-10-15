موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة نظيره الحرس الوطني بطل النيجر، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021-2022.





موعد مباراة الأ هلي والحرس الوطني





وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره الحرس الوطني بطل النيجر، على أرضية ملعب جنرال سيني كونتش.





ويسعى النادي الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية، خارج أرضه، قبل خوض الإياب في مصر، من أجل تحقيق التأهل إلى دور المجموعات.





وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.





وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره الحرس الوطني، عبر شاشة قناة النادي الأهلي، حيث سيتم عمل استديو تحليلي يسبق اللقاء.



