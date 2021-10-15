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تفاصيل لقاء رئيس البرلمان العربي برئيس مجلس الشوري اليمني

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
هالة الشحات
استقبل رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى اليمني، اليوم، عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة لمصر للمشاركة في أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي المقرر عقدها السبت في القاعة الكبرى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

كما أنه من المقرر أن يشارك رئيس مجلس الشورى اليمني، في جلسة البرلمان العربي لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ومن المقرر أن يلقي كلمة بشأن اليمن في الجلسة الافتتاحية والذي يناقش فيها عددًا من القضايا المتعلقة بدعم التضامن العربي، وتطوير التجربة البرلمانية العربية وتعزيز العلاقات بين شعوب الأمة، وعدد آخر من القضايا ذات الصلة.

الكلمات المفتاحية

العسومي البرلمان العربي

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