Advertisements

كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 09:26 ص
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فالنسيا، يوم الأحد 17 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

وتقام المباراة بين فريقي فالنسيا وبرشلونة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحتل فريق فالنسيا في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بينما يحل برشلونة في المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة برشلونة فالنسيا برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ يوم

إطلالة مثيرة وجريئة.. رانيا يوسف بفستان يُظهر أحد جوانب جسدها في افتتاح الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 10 ساعة

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ 36 دقيقة

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 17 ساعة

كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

منذ 41 دقيقة

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ نصف ساعة

جومانا مراد تفاجئ جمهور الجونة بإطلالة نيلية للعام الثاني وتلفت الأنظار بافتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 10 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 ص

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

12:01 ص

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

09:01 ص

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

11:43 م

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

01:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements