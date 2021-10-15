كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فالنسيا، يوم الأحد 17 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.





وتقام المباراة بين فريقي فالنسيا وبرشلونة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويحتل فريق فالنسيا في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بينما يحل برشلونة في المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.



