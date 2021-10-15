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تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 09:34 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الأسبوع الأول من الدراسة شهد الحديث عن مشاكل يعاني منها التعليم المصري، مضيفا أنهم يحاولون انقاذ العام الدراسي بعد جائحة كورونا، وتعويض الطلاب عما فقدوه خلال العام والنصف السابقين.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن هناك نغمة منتشرة هذه الأيام تتحدث عن الكثافات داخل الفصول، والعجز في عدد المعلمين، وسداد المصروفات الدراسية.

وأوضح أنهم يبنون 14 ألف فصل دراسي جديد سنويا، ولكنها يحتاجون إلى 28 ألف فصل سنويا لاستيعاب الزيادة السكانية، حيث هناك 800 ألف طفل ينضمون للمنظومة التعليمية سنويا، معلقا: "إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع.. ونحن تحكمنا ميزانية".

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وزير التعليم المصروفات الدراسيه التعليم

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