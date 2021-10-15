اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق(عرب الجسر – عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية - منطقة الشيراتون - الملتقى العربي - الكلية الحربية – الحي العاشر – صقر قريس - الواحة – شارع متولي الشعراوي -السويسرى ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – مساكن رامو)، وذلك اعتباراً من الساعة الـ5 مساء اليوم الجمعة 15/10/2021، وحتى الساعة الـ8 صباح غدٍ السبت الموافق 16/10/2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نظراً لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر ۱۲۰۰مم الخارج من محطة مسطرد.





وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.