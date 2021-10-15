تسليم جوائز الدورة الرياضية للنقابة العامة للعاملين بالبترول بمنطقة الإسكندرية (صور)

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبترول، الخميس، احتفال لتسليم جوائز، ختام الدورة الرياضية الثانية، للنقابة العامة للعاملين بالبترول وذلك بنادى شركة الاسكندرية للبترول بمنطقة الاسكندرية، والتي اقيمت تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر.





حضر الاحتفال أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة، برئاسة محمد جبران، احمد السروجي، الأمين العام للنقابة العامة، رابح عسل عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة، احمد الجوهرى أمين العلاقات والشباب بالنقابة، هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي، فواز شاهين، محمد مطاوع، مجدى ربيع نواب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.





بالإضافة إلى حضور رؤساء مجلس إدارة الشركات، المهندس محمد صبحي رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، المهندس إيهاب عبد الحليم مبروك، رئيس مجلس إدارة اموك، الكيميائي مدحت بهجت رئيس مجلس نادي اسكندرية للبترول، المهندس أحمد شحاتة رئيس مجلس إدارة ابيسكو، المهندس مبروك عامر رئيس مجلس إدارة شركة العامرية للبترول.





وتم تكريم الفرق الفائزة بالبطولة وتسليم الدروع للمراكز الأول والثاني والثالث بجميع الألعاب، للشركات المشاركة، شركة اسكندرية للبترول، ويبكو، انربك، اموك، الحمراء اويل، مصر للبترول، صيانكو، العامرية للبترول، انابيب البترول، البتروكيماويات المصريه، بترول ابو قير، مستشفى بترول إسكندرية، بتروتريد.





واكد محمد جبران رئيس النقابة العامة، أن الغرض من هذه الدورة بث روح الود والاحترام والتواصل والتفانى بين العاملين فى الشركات المختلفة بعيدا عن المكسب والخسارة وهو ما يعود بالنفع وإتقان العمل بقطاع البترول الذى شهده خلال الفترة الأخيرة جهودا كبيرة لتنظيم دوره المحورى الأخير فى تأمين إمداد الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياجات من موارد البترول والغاز الطبيعى.





وقدم رئيس النقابة الشكر إلى المهندس محمد صبحي رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية للبترول على الاستضافة الكريمة، التي تعودنا عليها منها وتقديم الدعم والتواصل الدائم مع النقابة العامة للعاملين بالبترول، للظهور بالشكل الذي يليق بقطاع البترول العريق.





وأثنى رئيس نقابة البترول، على تنظيم هذه الدورة من لجنة الشباب برئاسة الزميل أحمد الجوهرى ولجنة الإعلام برئاسة الزميل هيثم زاد الدين ولجنة المرأة برئاسة السيدة عايدة محى وجميع القائمين على هذا العمل الجميل، السيد مجدى ربيعي رئيس اللجنة النقابية بشركة اسكندرية للبترول، أنور العربي أمين لجنة الشباب بلجنة اسكندرية للبترول، والدكتور عمرو الديب عضو مجلس ادارة بشركة اسكندرية للبترول، صبرى عثمان أمين الصندوق بلجنة اسكندرية للبترول.



