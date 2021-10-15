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قرار صارم من موسيماني قبل مواجهة الحرس الوطني بدوري الأبطال

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 10:28 ص
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة مرانه الوحيد في النيجر، استعدادًا لخوض مباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها ، في الخامسة والنصف مساء غد السبت بتوقيت النيجر «السادسة والنصف بتوقيت القاهرة» على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه في نفس توقيت المباراة، في الملعب الذي يستضيف اللقاء، ويبعد عن فندق إقامة البعثة قرابة20 دقيقة، وهو نفس الملعب الذي استضاف مباراة الأهلي وسونيديب، بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال في نسختها الماضية وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله أليو ديانج.
 
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار «ديوري هاماني» بالنيجر في العاشرة والنصف مساء أمس الخميس بعد رحلة طيران من مطار القاهرة استغرقت قرابة خمس ساعات ونصف.

 وكان في استقبال البعثة فور وصولها السفير المصري بالنيجر نبيل مكي وبرفقته مسئولو السفارة والذين حرصوا على مرافقة الفريق من مطار ديوري هاماني وحتى فندق الإقامة.

 وتضم بعثة الأهلى برئاسة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة١٩ لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

يذكر أن الأهلي اختتم استعداده في القاهرة بأداء مرانه صباح أمس الخميس على ملعب التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

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موسيماني دوري ابطال افريقيا الحرس الوطني الاهلي

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