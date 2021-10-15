مسحة طبية لبعثة الأهلي في النيجر





قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن بعثة الأهلي ستجري مسحة طبية صباح اليوم الجمعة في النيجر؛ استعدادا لخوض مباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها، في الخامسة والنصف مساء غد السبت بتوقيت النيجر «السادسة والنصف بتوقيت القاهرة» على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف أن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الطبي الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وصول أي مستجدات في هذا الملف م ن جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.





وأوضح أبو عبلة أن بعثة الأهلي خضعت لمسحة طبية يوم الأربعاء الماضي قبل السفر إلى النيجر وجاءت نتيجتها سلبية.





وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار ديوري هاماني بالنيجر في العاشرة والنصف مساء أمس الخميس بعد رحلة طيران من مطار القاهرة استغرقت قرابة خمس ساعات ونصف.





وتضم بعثة الأهلي برئاسة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة١٩ لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.





وكان الأهلي قد اختتم استعداده في القاهرة بأداء مرانه صباح أمس الخميس على ملعب التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.



